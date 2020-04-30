Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Осужденная экс-глава обанкротившегося казанского банка "Спурт" выйдет по УДО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Казани на заседании в четверг удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении из мест заключения бывшего председателя правления местного банка "Спурт" Евгении Даутовой, осужденной за злоупотребления.

Представитель пресс-службы суда Алия Яковлева сообщила, что суд удовлетворил ходатайство Даутовой. Решение должно вступить в силу 13 мая.

Ранее сообщалось, что "Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и сама Даутова.

В июне 2019 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Даутову к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и подделку финансовых документов.

По версии следствия, в 2012-2017 годах "Спурт" кредитовал связанных с Даутовой заемщиков: Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) и "КЗСК-Силикон", более 2,5 млрд рублей предприятия не вернули. Кроме того, следствие утверждало, что Даутова предоставляла Банку России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Спурт Евгения Даутова

Новости по теме

Новости

Три шахтера пострадали при ЧП на шахте в Свердловской области

Пандемия коронавируса

МВД РФ не согласилось с сообщениями о росте уличной преступности в период COVID-19

МВД РФ не согласилось с сообщениями о росте уличной преступности в период COVID-19

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

Академик РАН усомнился в эффективности лечения COVID-19 плазмой крови переболевших

В России зафиксировали всплеск числа пожаров с начала самоизоляции

В России зафиксировали всплеск числа пожаров с начала самоизоляции

Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19

Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19

Прокуратура проверит публикации, обвиняющие ГНЦ "Вектор" в изобретении коронавируса

Прокуратура проверит публикации, обвиняющие ГНЦ "Вектор" в изобретении коронавируса

Прокуратура потребовала заблокировать статью о принудительной эвтаназии пациентов в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');