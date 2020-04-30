Осужденная экс-глава обанкротившегося казанского банка "Спурт" выйдет по УДО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Казани на заседании в четверг удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении из мест заключения бывшего председателя правления местного банка "Спурт" Евгении Даутовой, осужденной за злоупотребления.

Представитель пресс-службы суда Алия Яковлева сообщила, что суд удовлетворил ходатайство Даутовой. Решение должно вступить в силу 13 мая.

Ранее сообщалось, что "Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и сама Даутова.

В июне 2019 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Даутову к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и подделку финансовых документов.

По версии следствия, в 2012-2017 годах "Спурт" кредитовал связанных с Даутовой заемщиков: Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) и "КЗСК-Силикон", более 2,5 млрд рублей предприятия не вернули. Кроме того, следствие утверждало, что Даутова предоставляла Банку России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".