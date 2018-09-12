Путин сообщил, что он, в отличие от Лаврова, за снятие визовых барьеров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за облегчение процесса получения российских виз гражданами других стран, снятии визовых барьеров, но на основе взаимности, в частности, с Японией.

"Я - "за". Лавров - против. А я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИД, вопросы подобного рода решаются главным образом, в основном, на основе взаимности", - сказал Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в среду.

Он добавил, что "мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но будем стремиться к снятию всех визовых барьеров".

"Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии - ИФ), если вынужден каждый раз получать визу, дадим ему сразу пяти- или 10-летнюю визу", - сказал президент.

Ранее во время переговоров с российским лидером Абэ сообщил, что с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов.