Премьер Японии пообещал в октябре еще больше облегчить визовый режим для россиян

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Новые меры по облегчению визового режима для российских туристов будут приняты японскими властями в октябре, заявил премьер-министр этой страны Синдзо Абэ.

"Нынешний год является замечательным годом, когда японцы и россияне как никогда проявляют столь высокий интерес и внимание друг к другу", - сказал Абэ по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Для ускорения этого процесса с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов", - продолжил он.

"Между Японией и Россией существует сложная задача, но с вами мы можем вести трудные разговоры, потому что между нами есть взаимное доверие", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.

"С вами можно найти взаимоприемлемые решения. Я верю в это", - добавил японский премьер.

Путин рассказал, что в ходе переговоров с Абэ уделил внимание расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Сегодняшние переговоры с премьер-министром прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Детально обсуждены основные вопросы двусторонних отношений, при этом большое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал Путин по итогам встречи.

Он заявил о намерении развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и обоюдного учета интересов.

Получение визы в Японию

Ранее сайт консульства Японии в Хабаровске сообщал, что туристы с 1 июня 2018 года смогут получать визу в Японию только по упрощенной схеме, так как прекращает действовать система выдачи виз, при которой гарантом выступала японская турфирма, сообщает сайт консульства Японии в Хабаровске.

По данным дипмиссии, за прошедший год большинство въездных документов в Японию россияне запрашивали именно по новой схеме, при этом старая продолжала работать, что приводило к путанице в административных процедурах.

"Во избежание подобной ситуации согласно указанию МИДа Японии с 1 июня 2018 года прекращает действие система выдачи виз, при которой гарантом выступает японская турфирма. Заявления на получение туристических виз принимаются только по системе "поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта", — говорилось в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, российские туроператоры отмечают положительное влияние этой перемены, потому что оформление визы через японского гаранта дороже. Единственная "сложность" для туриста в новой схеме заключается в том, что нужно взять справку из банка о состоянии счета, представить бронь в гостинице, программу пребывания в стране.

С 1 января 2017 года в России с целью упрощения визового режима была введена новая система выдачи виз без наличия гаранта для поездок, финансируемых за свой счет. За прошедший период времени по данной системе было подано большинство заявлений на получение туристических виз в японских дипломатических учреждениях в России.

Турпоток из России в Японию в 2017 году вырос на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составил 77,2 тыс. визитов в страну.