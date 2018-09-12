Собянин назвал Памфилову человеком твердых принципов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин в среду поздравил главу Центризбиркома Эллу Памфилову с днем рождения.

"Поздравляю с днем рождения председателя @CIKRussia Эллу Александровну Памфилову - человека твердых принципов, с большим сердцем", - написал Собянин в твиттере.

Он пожелал Памфиловой здоровья и успехов в любом начинании.

Как сообщалось ранее, Мосгоризбирком на заседании в среду официально утвердил результаты прошедших 9 сентября выборов мэра Москвы. Победителем признан действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, за которого проголосовали 70,17% москвичей, пришедших на избирательные участки.

Теперь решение Мосгоризбиркома будет официально опубликовано, после чего состоится еще одно заседание комиссии, на котором Собянин будет зарегистрирован избранным мэром Москвы.

Инаугурация состоится 18 сентября в концертном зале "Зарядье".