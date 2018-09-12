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Москва

Мосгоризбирком официально признал Собянина победителем выборов мэра

Есть обновление от 10:45

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Результаты прошедших 9 сентября выборов мэра Москвы официально утверждены решением Мосгоризбиркома на его заседании в среду.

Победителем признан действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, за которого проголосовали 70,17% москвичей, пришедших на избирательные участки.

Второе место занял кандидат КПРФ Вадим Кумин, получивший 11,38% голосов избирателей, третий - выдвинутый "Справедливой Россией" Илья Свиридов - 7,01% голосов, четвертый - кандидат ЛДПР Михаил Дегтярев - 6,72% голосов, на последнем месте Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан", получивший 1,87% голосов избирателей.

Теперь решение Мосгоризбиркома будет официально опубликовано, после чего состоится еще одно заседание комиссии, на котором Собянин будет зарегистрирован избранным мэром Москвы.

Инаугурация состоится 18 сентября в концертном зале "Зарядье".

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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