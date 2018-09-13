Новым гендиректором РКК "Энергия" стал Сергей Романов

В законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилота Подробнее

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов

Президент заявил, что Россия - миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных планов Подробнее

Московский патриархат призвал верующих Украины сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия на фоне вторжения Константинополя на его каноническую территорию Подробнее

В РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизм

12 сентября 15:47

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"

Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском крае Подробнее

12 сентября 15:18

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании Подробнее

12 сентября 14:06

О переговорах начистоту

В издательстве "АСТ" выходит новая книга Михаила Горбачева Подробнее

12 сентября 12:33

Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС

Ранее "Ъ" сообщил, что "Роскосмос" в качестве приоритетной версии назвал повреждение обшивки "Союза" астронавтами Подробнее

12 сентября 11:20

Вступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Сущенко

Верховный суд РФ признал законным приговор, по которому Роман Сущенко должен провести в колонии строгого режима 12 лет Подробнее

12 сентября 10:08

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей