Новым гендиректором РКК "Энергия" стал Сергей Романов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" избрали Сергея Романова новым генеральным директором корпорации, сообщила пресс-служба корпорации.
"В среду решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РКК "Энергия", состоявшегося в форме заочного голосования, генеральным директором корпорации был избран Сергей Юрьевич Романов", - говорится в сообщении.
Романов работает на предприятии с 1980 года, прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации. Исполнял обязанности гендиректора "Энергии" после ухода Владимира Солнцева. В "Энергии" произошел коррупционный скандал, в котором замешаны сотрудники высшего звена.