Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Специальная комиссия Роскосмоса, которая расследует инцидент с разгерметизацией корабля "Союз МС-09", выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов, сообщил в среду "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного собеседника издания, Роскосмос склоняется к тому, что причиной такого поступка американских коллег могло стать желание спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа. "Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль", - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник.

Для расследования российская сторона запросила у НАСА данные видеорегистраторов астронавтов и их медицинские показания. Официальные выводы огласят, когда закончат расследование.

Во вторник стало известно о формировании специальной комиссии Роскосмоса во главе с заместителем гендиректора корпорации Николаем Севостьяновым. Версию о вмешательстве американцев не комментируют. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что в действительности ситуация сложнее, чем казалось раньше.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 миллиметров ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что после разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла, причем его применили изнутри, а не снаружи.