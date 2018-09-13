Грузовик повредил фюзеляж самолета "Аэрофлота" в аэропорту Челябинска

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку в связи инцидентом в аэропорту Челябинска, где грузовик врезался в самолет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

По предварительным данным, вечером во вторник при разгрузке багажа произошло столкновение багажного автомобиля МАЗ с самолетом Sukhoi Superjet 100-95B ПАО "Аэрофлот". В результате был поврежден фюзеляж воздушного судна.

Самолет, который должен был выполнить регулярный рейс по маршруту Челябинск - Москва, запланированный на 23:10, был помещен на стоянку, а 74 пассажира отправлены в столицу другим бортом "Аэрофлота", вылетавшим в среду.

Расследованием причин инцидента занимается комиссия Уральского МТУ Росавиации. "Предварительной причиной происшествия является невыполнение водителем автомобиля требований, предъявляемых к порядку движения транспортного средства к воздушному судну на стоянке", - отмечает прокуратура. В Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В аэропорту Челябинска агентству "Интерфакс" отказались комментировать инцидент.