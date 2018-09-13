Рейс Новосибирск - Камчатка на час остался без связи с землей из-за снявшего гарнитуры экипажа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирская Транспортная прокуратура выявила нарушения воздушного законодательства при проверке авиаинцидента, произошедшего с самолетом Boeing 737-800 в июне текущего года, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что воздушное судно Боинг 737-800 во время полета по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Петропавловск-Камчатский в течение почти часа находилось без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением, что создавало угрозу безопасности полетов.

"Происшедшее стало возможным в результате нарушения экипажем требований воздушного законодательства: в целях создания для себя комфортных условий во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне экипаж (КВС, второй пилот) сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка в аэропорту назначения произошла благополучно, пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило.

По результатам проверки Новосибирский транспортный прокурор в адрес генерального директора авиакомпании внес представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов, по итогам рассмотрения которого члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности.