Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоится 23 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Владимирской области приняла решение провести второй тур голосования по выборам губернатора региона 23 сентября.
Избирком сообщает, что во втором туре встретятся два зарегистрированных кандидата, которые по итогам голосования 9 сентября оказались в лидерах. Это действующий губернатор Светлана Орлова ("Единая Россия"), за которую проголосовали 36,42% избирателей, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,19%.
Победитель второго тура определится простым большинством голосов.
Явка на выборах губернатора Владимирской области и депутатов регионального Законодательного собрания 9 сентября составила 32,96%.