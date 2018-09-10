Главы четырех российских регионов будут выбраны во втором туре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - После подсчета 100% голосов по итогам единого дня голосования главы четырех российских регионов - Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области - будут выбираться во втором туре.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в Приморском крае в первом туре победил кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко - 46,56% (206 тыс. 303 голоса), второе место занял представляющий КПРФ Андрей Ищенко - 24,64% (109 тыс.129 голосов).

В Хабаровском крае первое место избиратели отдали кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу с результатом в 35,81% (126 тыс. 693 голоса), второе - действующему главе региона Сергею Шпорту, который представляет "Единую России", 35,62% (126 тыс. 018 голосов).

В Республике Хакасия в первом туре победил коммунист Валентин Коновалов - 44,81% (71 тыс. 553 голоса). Во второй тур также выходит единоросс Виктор Зимин - 32,42% (51 тыс. 771 голос).

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", в первом туре набрала 36,42% (135 тыс. 633 голоса). Во втором туре с ней поборется кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин - 31,19% (116 тыс. 135 голоса).