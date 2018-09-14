Два рыбака пропали у берегов Камчатки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели и полицейские ищут двух пропавших рыбаков, чья лодка перевернулась в акватории бухты Авачинского залива, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу на расстоянии 40 километров от Петропавловска-Камчатского. О происшествии в МЧС сообщил очевидец", - говорится в сообщении.

По телефону очевидец пояснил, что в бухте перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Одному из мужчин удалось выбраться на берег. О судьбе двух его товарищей ничего не известно.

"К поискам рыбаков привлечены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда поиска и спасания на водных объектах МЧС России, а также сотрудники полиции. Всего в поисковой операции задействованы 11 человек личного состава, три единицы техники", - отмечается в сообщении.

Кроме того, для осмотра территории с воздуха будут задействованы беспилотные летательные аппараты.