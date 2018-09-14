Сторонники Навального сообщили о повторном аресте координатора их штаба в Екатеринбурге

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга назначил координатору городского штаба оппозиционера Алексея Навального Юрию Кузьминых, арестованному на пять суток после воскресной акции протеста, еще 30 суток ареста, сообщается на странице штаба в "Вконтакте".

По данным штаба, Кузьминых вменялось повторное нарушение проведения массовых мероприятий (ч.8 ст.20.2 КоАП). В частности, его обвиняли в том, что в своих интервью и постах на фейсбуке он заявлял, что считает акцию против повышения пенсионного возраста согласованной.

В штабе сообщили, что решение суда будет обжаловано.

11 сентября Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал Кузьминых на пять суток по ч.1 ст.19.3 КоАП (сопротивление сотруднику правоохранительных органов).

Кроме того, суды в Екатеринбурге арестовали на сроки от трех до 25 суток еще пятерых человек, задержанных до и после несогласованной акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября.