Еще четырех человек арестовали в Екатеринбурге после акции 9 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суды в Екатеринбурге арестовали четырех человек, задержанных до и после акции протеста против повышения пенсионного возраста в воскресенье, сообщает в соцсети местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

Так, волонтер штаба Кирилл Денисов арестован на трое суток, активисты Виктор Балдин и Максим Фокин арестованы на 25 суток. Еще одна активистка Елена Парий, которая на момент задержания числилась кандидатом в депутаты гордумы, получила 15 суток ареста.

По данным штаба, на акции были задержаны около 200 человек. "Почти все они были отпущены из отделов полиции сразу после составления протокола. Пятеро активистов оставались в ОВД до суда", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли задержания участников акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, были задержаны порядка 30 человек, многие из них были вскоре отпущены из полиции.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга во вторник арестовал координатора городского штаба Навального Юрия Кузьминых на пять суток.