Главные новости
В РоссииПутин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииРоскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"В миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года
В России

Еще четырех человек арестовали в Екатеринбурге после акции 9 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суды в Екатеринбурге арестовали четырех человек, задержанных до и после акции протеста против повышения пенсионного возраста в воскресенье, сообщает в соцсети местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

В РоссииУчастников акций оппозиции против пенсионной реформы задержали на Урале и в СибириЧитать подробнее

Так, волонтер штаба Кирилл Денисов арестован на трое суток, активисты Виктор Балдин и Максим Фокин арестованы на 25 суток. Еще одна активистка Елена Парий, которая на момент задержания числилась кандидатом в депутаты гордумы, получила 15 суток ареста.

По данным штаба, на акции были задержаны около 200 человек. "Почти все они были отпущены из отделов полиции сразу после составления протокола. Пятеро активистов оставались в ОВД до суда", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли задержания участников акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, были задержаны порядка 30 человек, многие из них были вскоре отпущены из полиции.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга во вторник арестовал координатора городского штаба Навального Юрия Кузьминых на пять суток.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Екатеринбург

Новости по теме

В России
Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейПутин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей
Президент РФ уточнил, что это "гражданские лица" и выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут"Подробнее
 Информацию о геноме россиян приравняют к персональным даннымИнформацию о геноме россиян приравняют к персональным данным
Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор Подробнее
 Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"
По данным "Коммерсанта", в корпорации считают, что корабль намеренно повредили американские астронавтыПодробнее
 Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игромановМинфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
В поправках министерства говорится также об ограничении максимальной суммы ставокПодробнее
Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательстваМедведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства
По словам главы правительства, нужно "не надувать щеки", а следить за тем, как будут работать предлагаемые измененияПодробнее
 Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупциюПятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупцию
Наталья Поклонская сообщила, что речь идет о членах фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия"Подробнее
 Директор Росгвардии вызвал Навального на поединокДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединок
Золотов пообещал сделать из оппозиционера "хорошую, сочную отбивную"Подробнее
 В "ЕР" собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформуВ "ЕР" собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу
В партии ждут, что депутат будет трактовать это решение как расправу за борьбу с коррупциейПодробнее
 В РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 Space
Полномочия Игоря Радугина истекли наканунеПодробнее
 На главу Минздрава Камчатки завели дело о растрате не менее 22 млн рублейНа главу Минздрава Камчатки завели дело о растрате не менее 22 млн рублей
По версии следствия, Татьяна Лемешко и подельники купили по завышенной стоимости нежилые помещения для нужд городской поликлиникиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииРоскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"В миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца годаВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 12 сентябряЭкономикаОрешкин назвал низшую точку роста российской экономикиВ РоссииИнформацию о геноме россиян приравняют к персональным данным

Мосгоризбирком официально признал Собянина победителем выборов мэра

Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию в любое удобное для него время

Правительство РФ предложило ограничить допуск импортного вина к госзакупкам

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении СкрипалейПрезидент РФ уточнил, что это "гражданские лица" и выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут" Подробнее

Овечкин подарил Неймару игровой свитер с автографом

Бразилец вручил хоккеисту свои бутсы, на которых тоже расписался Подробнее

Следовавший в РФ самолет совершил посадку в Вильнюсе из-за смерти пассажира

Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца годаРоссийский лидер предлагает подписать документ и затем на его основании продолжать решать спорные вопросы Подробнее

Еще четырех человек арестовали в Екатеринбурге после акции 9 сентября

Тольяттихимбанк приостановил обслуживание клиентов из-за обысков

Информацию о геноме россиян приравняют к персональным данным

Информацию о геноме россиян приравняют к персональным даннымСоответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор Подробнее

Путин предложил вернуться к обсуждению трехсторонних проектов КНДР, Южной Кореи и РФ

Число жертв теракта на митинге в Афганистане достигло 68 человек

Фонд развития Дальнего Востока до конца года пополнят более чем на 8 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

22% россиян назвали план пенсионной реформы самым запоминающимся событием августа

"Интеррос" определится с обжалованием решения суда Лондона по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части

Что случилось этой ночью: среда, 12 сентября

Планы атаки США против Сирии, версия разгерметизации корабля "Союз" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');