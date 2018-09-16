Второй тур выборов губернатора Приморья начался при более высокой явке избирателей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - За первые два часа на досрочных выборах губернатора Приморья проголосовали 5,08 % избирателей.

"Явка на 10:00 составил 5,08 %. Это немного больше, чем в первом туре, тогда за первые два часа проголосовали 4,9% ", - сообщила журналистам секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

Наиболее активно на избирательные участки приходят жители Уссурийска, где уже проголосовали 10, 41% избирателей, и Октябрьского района - там 9,81%. Самая низкая явка традиционно отмечается во Владивостоке.

В избирком пока поступила одна жалоба.

"Поступило обращение от доверенного лица одного из кандидатов на недостаточное информирование. Доверенное лицо считает, что в Арсеньевском городском округе недостаточно прошло информирование, и избиратели не знают о проведении повторного голосования", - сказала Н.Камаева.

Однако, по ее словам, в Арсеньеве к 10:00 проголосовали 5,3% избирателей, что говорит о том, что информирование избирателей проведено должным образом.

Секретарь крайизбиркома уточнила, что во второй тур проходит без видеонаблюдения на избирательных участках.

"Видеонаблюдение при повторном голосовании не используется. Камеры, установленные в первом туре, демонтированы. На второй тур первоначально не было заложено финансирование", - добавил Камаева.

По данным крайизбиркома, досрочно проголосовали более 10,4 тыс. избирателей. Из них более 8,5 тыс. - это члены экипажей 214 судов, находящихся в рейсах. Также досрочно голосовали на семи избирательных участках, находящихся в труднодоступной местности Красноармейского района, и 74 отдельных группы избирателей, транспортное сообщение с которыми было затруднено.

В воскресенье в Приморье проходит второй тур выборов губернатора Приморья.

На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.