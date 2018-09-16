Началось голосование на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Голосование во втором туре выборов губернатора Приморья в воскресенье началось более чем на 1,3 тыс. избирательных участках края, сообщил "Интерфаксу" представитель крайизбиркома.

"Практически везде установлены камеры видеонаблюдения, работают и независимые общественные наблюдатели", - сказал собеседник агентства.

На избирательных участках Владивостока и Хасанского района будут установлены 145 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

За пост главы Приморья во втором туре будут бороться выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко, за которого 9 сентября проголосовали 46, 57% избирателей, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, получивший 24,64% голосов избирателей.

Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

Второй тур проводится в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.