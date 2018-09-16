Общественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края проверяет жалобу представителей общественного движения, сообщивших о незаконной агитации в социальных сетях в ходе второго тура выборов главы региона.

"Поступила жалоба от представителей общероссийского общественного движения "Корпус за чистые выборы", они сообщают, что в соцсетях ими выявлены посты одного из участников избирательного процесса, которые, на их взгляд, являются агитационным материалом. Комиссия ведет проверку", - сообщила журналистам секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

Сообщений о других нарушениях процесса голосования в крайизбирком на данный момент не поступало.

В свою очередь председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий сообщил журналистам, что из штаба одного из кандидатов в губернатора поступила информация о якобы имевших место фактах подвоза избирателей.

"Нам сообщили о подозрениях на подвоз избирателей к трем избирательным участкам - двум во Владивостоке и одному в поселке Кавалерово. Мы оформляем жалобу в крайизбирком, потом для проверки будут привлечены правоохранительные органы", - сказал Ступницкий.

Явка на 12:00 составила 13,54%, что несколько выше, чем в первом туре, когда к полудню проголосовали 12,63% избирателей.

В воскресенье в Приморье проходит второй тур выборов губернатора Приморья.

На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.