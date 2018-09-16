В РКК "Энергия" выявили некомпетентных сотрудников после утечки воздуха на "Союзе"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В РКК "Энергия" сделали выводы по итогам проверки в связи с утечкой воздуха на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз", сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии. Он уточнил, что приоритетной остается версия единичного недочета на производстве; проверка на РКК "Энергия", завершившаяся в начале недели, системных проблем на производстве не нашла.

"Результаты внутренней проверки не выявили системных проблем в организации производственного процесса на предприятии. Однако удалось выявить низкий уровень компетенции отдельных сотрудников, опосредованно это могло привести и к недостаткам при строительстве конкретного корабля "Союз", - сказал источник.

По его словам, еще на минувшей неделе к сотрудникам применены административные меры различного характера, известно, что как минимум один сотрудник уволился по собственному желанию

Тем не менее, окончательные выводы о непосредственных причинах возникновения отверстия на корабле до окончания работы комиссии Роскосмоса делать преждевременно, подчеркнул источник.

Другой источник - в органах управления МКС - сообщил "Интерфаксу", что в ноябре российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев внепланово выйдут в открытый космос. Однако осмотром корабля "Союз", откуда произошла утечка, они заниматься не будут.

"Этот выход не связан с проблемами на "Союзе". Внешняя инспекция корабля не планируется", - сказал источник.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что рассматриваются все версии появления отверстия в корабле "Союз". "Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем", - сказал Рогозин.

По его словам, после разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла.

Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.