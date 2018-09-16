Что произошло за день: воскресенье, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Британские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением Скрипалей. По данным источника журналистов The Sunday Mirror, один из подозреваемых - сотрудник российского посольства, а второй - врач. В свою очередь, издание The Daily Tellegraph выдвигает версию появления в эфире интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в покушении. Представители властей поделились с газетой мнением, что этих двоих "принесли в жертву" за проваленную операцию.

- Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко побеждает во втором туре выборов главы региона. По итогам подсчета 95% голосов, он опережает своего оппонента, кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко на 5,8%.

- В РКК "Энергия" сделали выводы по итогам проверки в связи с утечкой воздуха на пристыкованном к МКС корабле "Союз". Системных проблем на производстве в ходе проверки обнаружено не было, однако выяснилось, что некоторые сотрудники имеют низкую компетенцию, что могло опосредованно сказаться на качестве строительства корабля.

- Ливень затопил несколько районов в Сочи, в городе выпало 49 мм осадков. Из-за непогоды на автомобильную дорогу в Лазаревском районе сошел сель. Селевые потоки повредили подпорную стену в Центральном районе города, которая рухнула на автомобили.

- Синоптики пообещали, что через несколько дней в Москву вернется "фантастическое" тепло. Столбик термометра на будущей неделе, согласно прогнозам, будет подбираться в 25 градусам тепла.

- В Петербурге прошла акция против пенсионной реформы, которая не была согласована властями. Однако ее участники, собравшиеся на площади Ленина, решили присоединиться к проходившему неподалеку санкционированному митингу обманутых дольщиков. Полиция не стала этому препятствовать, в итоге обошлось без задержаний.

- Корабли натовской тактической группы подошли поближе к Сирии. В непосредственной близости от берегов страны сейчас находятся фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек" и ВМС Греции "Элли".