В РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В комиссии Ракетно-космической корпорации "Энергия" опровергли сообщения ряда СМИ об обнаружении новых следов от работы дрелью в обшивке пилотируемого корабля "Союз-МС-09".

"Нет никаких новых "дырок". Эти сообщения - фейк", - заявил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник во внутренней комиссии РКК "Энергия".

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что якобы найдены новые следы, свидетельствующие о попытках с помощью дрели просверлить обшивку корабля.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Сообщение дополняется