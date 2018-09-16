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Шойгу анонсировал крупные военные учения в России каждые пять лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет проводить масштабные военные учения, подобные маневрам "Восток-2018", каждые пять лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше - каждые пять лет, - сказал он телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в интервью, которое транслировалось на Дальний Восток.

По словам Шойгу, такие учения - раз в пять лет - будут увязаны с десятилетней государственной программой вооружения.

На этой неделе в России прошли стратегические маневры "Восток-2018" с участием почти трети армии.

По данным Минобороны РФ, в маневрах "Восток-2018" приняли участие около 300 тыс. военнослужащих. К учению привлекли органы военного управления и войска двух военных округов - Восточного и Центрального, Тихоокеанский и Северный флота, соединения Воздушно-десантных войск, стратегическую и военно-транспортную авиацию Воздушно-космических сил.

Учения "Восток-2018"

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Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока РоссииВсего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981 года.К учениям привлечены органы военного управления и войска двух военных округов - Восточного и Центрального, а также силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических силОсновные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа - &quot;Цугол&quot;, &quot;Бамбурово&quot;, &quot;Радыгино&quot;, &quot;Успеновский&quot;, &quot;Бикинский&quot;, а также на полигонах ВВС и ПВО &quot;Литовко&quot;, &quot;Новосельское&quot;, &quot;Телемба&quot; и &quot;Бухта Анна&quot;, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливовПрезидент Владимир Путин в четверг посетил основной этап военных маневров &quot;Восток-2018&quot; на полигоне &quot;Цугол&quot; в Забайкальском крае. Президент отметил, что маневры были проведены на высоком уровне, все поставленные задачи были выполнены. Путин поблагодарил военнослужащих Монголии и Китая, которые приняли участие в учениях, а также около 90 наблюдателей, прибывших в Забайкалье из 57 стран со всего мира.Во время учений будут отрабатываться навыки десантирования, борьбы с ракетами противника и управление разведывательными дронами и боевыми роботами
Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России
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Теги: Минобороны, Сергей Шойгу, Восток-2018

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