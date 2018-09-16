Шойгу анонсировал крупные военные учения в России каждые пять лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет проводить масштабные военные учения, подобные маневрам "Восток-2018", каждые пять лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Естественно, мы планировали эти учения, предполагаем их проводить дальше - каждые пять лет, - сказал он телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в интервью, которое транслировалось на Дальний Восток.

По словам Шойгу, такие учения - раз в пять лет - будут увязаны с десятилетней государственной программой вооружения.

На этой неделе в России прошли стратегические маневры "Восток-2018" с участием почти трети армии.

По данным Минобороны РФ, в маневрах "Восток-2018" приняли участие около 300 тыс. военнослужащих. К учению привлекли органы военного управления и войска двух военных округов - Восточного и Центрального, Тихоокеанский и Северный флота, соединения Воздушно-десантных войск, стратегическую и военно-транспортную авиацию Воздушно-космических сил.