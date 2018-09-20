Соединения 58-й общевойсковой армии подняты по сигналу учебной тревоги

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Учебная тревога объявлена в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии в рамках подготовки к командно-штабному учению с группировками войск на Владикавказском и Прикаспийском направлениях.

Соединения приведены в боевую готовность по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Комплексная комиссия штаба ЮВО приступила к проверке боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Северной Осетии, Дагестане, а также российской военной базы на территории Южной Осетии. Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получил оружие, технику и приступил к совершению маршей в районы выполнения учебно-боевых задач. В дальнейшем на общевойсковых полигонах военнослужащим соединений и воинских частей предстоит выполнить тактические задачи с проведением этапов боевых стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проверке боевой готовности принимают участие около пяти тысяч военнослужащих объединения и задействовано более 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники.

Командно-штабные учения с группировками войск ЮВО на территории Дагестана и Северной Осетии пройдут с 1 по 8 октября.

"С одной стороны в тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения", - рассказали в пресс-службе округа.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до семи тысяч военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.