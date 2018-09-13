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На учениях "Восток-2018" применялся полученный в Сирии боевой опыт

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Обобщенный опыт сирийского конфликта активно использовался на проходящих в настоящее время маневрах "Восток-2018", сообщил в четверг журналистам командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Александр Журавлев.

"В учениях применялся обобщенный сирийский опыт от эпизодов по захвату выгодных рубежей силами десанта до порядка ведения огня, разведки", - сказал генерал-полковник.

Говоря о завершившейся в четверг активной фазе маневров, он отметил, что в них принимало участие "максимальное число военнослужащих - 25 тыс. человек, порядка 7 тыс. единиц техники, 250 летательных аппаратов".

"Маневры проходят на 18 полигонах, в том числе трех авиационных и трех морских", - сказал он.

Учения завершатся 17 сентября.

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Теги: Восток-2018

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