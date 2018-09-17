Популярность "Единой России" оказалась почти втрое выше, чем у ЛДПР и КПРФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье каждый пятый россиянин не пришел бы голосовать, а из тех, кто определился с выбором, немногим менее половины отдали бы голоса партии власти, а практически каждый шестой - либерал-демократам, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в понедельник в "Интерфакс".

22% респондентов сообщили социологам, что если бы выборы в нижнюю палату парламента проводились в ближайшее воскресенье, то они не стали бы голосовать. 5% ответили организаторам исследования, что не знают, стали бы голосовать, или нет.

8% респондентов не определились со своими электоральными предпочтениями.

В свою очередь, из тех, кто, по данным опроса, пришел бы голосовать, практически половина (44%) отдали бы свои голоса "Единой России". За ЛДПР проголосовали бы 17% от тех, кто пришел бы на избирательные участки, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье.

За КПРФ отдали бы свои голоса 15% опрошенных из тех, кто стал бы голосовать, а за "Справедливую Россию" - 5%.

4% в такой ситуации, согласно данным опроса, набрала бы Коммунистическая партия "Коммунисты России". "Родина" и "Яблоко" при таком раскладе смогли бы собрать по 2 % голосов, а ПАРНАС - 1%.

Опрос проведен 23 - 30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.