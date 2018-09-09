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В КПРФ заявили о новом уровне конкуренции с "Единой Россией"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предварительные итоги выборной кампании показывают, что КПРФ вышла на новый уровень конкуренции с "Единой Россией", заявили в руководстве партии.

"Вызревает новая политическая ситуация, с которой придется считаться", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье на пресс-конференции в избирательном штабе партии.

По его словам, для партии "было принципиально важно, чтобы в Законодательное собрание Иркутской области прошла сильная команда, которая бы помогла бы губернатору Сергею Левченко реализовать программу на пятилетку, с которой он обратился ко всем жителям этой области".

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Также "принципиально важно было выступить на Дальнем Востоке, в Приморье и в Хабаровском крае", добавил Зюганов. В целом он охарактеризовал выборную кампанию как "крайне напряженную и безответственную".

В свою очередь, первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников добавил, что в ходе этой кампании кандидаты от КПРФ "не просто везде улучшили результат по партийным спискам, но везде боролись на равных, а в ряде мест одержали победу, и достаточно убедительную".

"Если раньше мы говорили, что КПРФ твердо занимает позицию второй политической силы, то сейчас мы можем сказать, что эти выборы показали, что появился качественно новый уровень конкуренции с "Единой Россией", - сказал Мельников.

По его словам среди партийных выдвиженцев очень много на этих выборах побед по одномандатным округам. "Это мы рассматриваем как хороший кадровый потенциал для работы и в наших партийных органах, и в органах законодательной власти", - сказал первый зампред ЦК КПРФ.

Он также отметил, что по итогам прошедших выборов "фракция КПРФ в Госдуме тоже пополнит свои позиции - по одному из одномандатных округов Саратовской области победила Ольга Алимова, она станет депутатом".

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, кроме того, высказал мнение, что "в нашей стране после этих выборов сложилась новая политическая реальность".

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Теги: КПРФ, Геннадий Зюганов, Единая Россия

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