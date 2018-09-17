Сразу два циклона испортят погоду по Камчатке во вторник

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сразу два циклона - охотоморский и тихоокеанский - испортят погоду на юге Камчатки во вторник, сообщила агентству "Интерфакс" начальник отдела метеопрогнозов камчатского Гидрометеоцентра Анна Приходько.

"Во вторник днем в южных районах края ожидается дождь, местами сильный. Ветер на побережьях усилится до 15-20 м/с", - сказала Приходько.

Она уточнила, что во власти непогоды окажутся Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

"19 сентября погода испортится на севере Камчатки, а на юге полуострова начнет постепенно налаживаться", - сказала Приходько.

В свою очередь Главное управление МЧС России по региону рекомендует жителям районов, попадающих под влияние атмосферных вихрей, на время действия циклонов принять меры для обеспечения собственной безопасности.