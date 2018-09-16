Число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 15 человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате урагана "Флоренс" в Южной и Северной Каролине возросло до 15 человек, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Три жителя Южной Каролины погибли в дорожных авариях; еще двое отравились угарным газом после запуска генератора. В Северной Каролине несколько человек погибли от удара током, пожаров, а также в результате падения деревьев и ДТП.

You"re going to hear it a lot, and really, it can"t be said too much: Turn around don"t drown. pic.twitter.com/grqA9aPMhm #TurnAroundDontDrown #Florence — Justin Michaels (@JMichaelsNews) 16 сентября 2018 г.

Между тем, власти Северной Каролины опасаются, что в течение нескольких ближайших дней в штате может случиться самое мощное наводнение за всю его историю. Уровень воды в реках не прекращает повышаться из-за проливных дождей, которые принес с собой ураган.