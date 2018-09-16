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Москва

Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в Москве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, днем в воскресенье в столице выпало 12 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Это почти пятая часть месячной нормы осадков, которая в Москве составляет 65 мм", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что дожди, местами сильные, начались в столичном регионе с 10:30, к 18:00 активная фаза осадков завершилась.

По прогнозу Гидрометцентра России, ближайшей ночью в Москве температура воздуха опустится до 6-8 градусов, а в Московской области местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ночью в московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, скорость ветра не превысит 5-10 м/с.

Между тем, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что после короткого периода дождей к середине новой недели в Московский регион возвращается +24 градуса и яркое солнце, такая погода задержится минимум до субботы.

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Теги: Москва, Гидрометцентр

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