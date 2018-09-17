Минэкономразвития получил функции регулирования туризма

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал функции регулирования в сфере туризма Министерству экономического развития.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", - говорится в указе президента, размещенном в понедельник на портале правовой информации.

Вместе с тем, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет переведен в ведение Минэкономразвития РФ.