Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о возобновлении деятельности туркомпании

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Информация о возобновлении туроператорской деятельности компанией "Натали Турс" не соответствует действительности, заявляет глава компании Владимир Воробьев. В комментарии "Интерфаксу" в пятницу он назвал информацию о рестарте своего бизнеса "очередным фейком".

Ранее в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила "Интерфаксу", что глава "Натали Турс" решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании "Центр туризма "Согласие" - единственного юрлица из работавших под брендом "Натали", оставшегося в едином федеральном реестре.

"Компания "Центр туризма Согласие" была учреждена в конце ноября 2017 года и тогда же вступила в единый федеральный реестр туроператоров и ассоциацию "Турпомощь". Операционную деятельность она начала в апреле под торговой маркой New Travelers, рекламируя индивидуальные туры для обеспеченных туристов", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что "Согласие" - единственное их четырех юридических лиц, работавших под брендом "Натали Турс", которое не было исключено Ростуризмом из единого федерального реестра туроператоров в начале сентября.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", первоначально собственником компании был Денис Яров, а генеральным директором Дмитрий Толстик. 12 сентября в ЕГРЮЛ были внесены изменения, и новым собственником стала Ксения Мостовская. В минувший четверг она сообщила, что прежде "жила за границей и занималась ребенком". По словам Мостовской, компания будет и дальше заниматься выездным туризмом, а в первые месяцы ее будет консультировать Владимир Воробьев. Сейчас сайт туроператора не работает.

Ранее Воробьев заявлял, что планирует возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября и ищет инвестора. По его словам, необходимая для начала работы сумма инвестиций составляет 700-800 млн рублей.

"Как сообщают наши источники на рынке, новый собственник "Согласия" Ксения Мостовская - подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов. И предполагается, что управлять New Travelers, а вовсе не консультировать, будет именно Владимир Воробьев. То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе "Натали Турс", - рассказала Тюрина.

Она напомнила, что Воробьев и прежде руководил своими компаниями, формально не имея к ним отношения. Он значился соучредителем лишь одного из четырех юрлиц, входивших в федеральный реестр туроператоров - ООО "Агентство путешествий "Натали", которое в 2017 году обслужило 1802 туриста.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".