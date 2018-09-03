Главные новости
В России"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багажМоскваЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в МосквеВ РоссииСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области
В России

Ростуризм сможет исключать туроператоров из реестра до их объявлений об остановке работы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поправки в закон о туристской деятельности, принятые Госдумой 22 мая, в понедельник вступили в силу. Одна из них дает право Ростуризму исключать из единого реестра туроператора до его собственного объявления о банкротстве.

Поправки конкретизируют основания для прекращения членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма, а также положения, регламентирующие утверждение аудиторской организации и условий договора на проведение обязательного аудита годовой отчетности объединения туроператоров.

Поправки наделяют туроператора правом подавать заявление об освобождении его от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора в случае, когда размер фонда персональной ответственности туроператора становится максимальным. Решение по такому заявлению принимает объединение туроператоров в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным федеральным органом власти.

В случае принятия такого решения туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, освобождается от финансового обеспечения своей ответственности и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля следующего календарного года, говорится в законе.

Напомним, что фонд персональной ответственности туроператора формируется на случай, когда неисполнение туроператором своих обязательств связано с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

В РоссииПравозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиПравозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиЧитать подробнее

Также устанавливается право Ростуризма принимать решения об исключении из реестра туроператоров, прекративших деятельность, даже в случае, если недобросовестный туроператор публично не заявил о прекращении деятельности. После этого туристы получат право получить компенсации за аннулированные туры или недополученные услуги от страховой компании, где застрахована финансовая ответственность туроператора.

Эта новелла важна для таких случаев, как с туроператором "Натали Турс", который 4 июля объявил об аннулировании всех проданных туров до 30 сентября. При этом компания не останавливает деятельность, а ее глава утверждает, что пытается искать инвесторов для возобновления работы. Долг "Натали Турс" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд рублей. Общее число пострадавших туристов приближается к 30 тыс. Пока почти никому из них не удалось вернуть деньги за отмененные туры.

Также с 3 сентября вступили в силу изменения в "Правила оказания экстренной помощи туристам", согласно которому ассоциация "Турпомощь" сможет оплачивать перевозку и размещение клиентов туроператоров, которые не могут выполнить обязательства перед туристами, только после объявления о прекращении их деятельности. Раньше этой нормы в правилах не было.

В то же время, по мнению экспертов, туристам по-прежнему будут помогать оперативно, так как у "Турпомощи" уже есть отработанный механизм, позволяющий оперативно договариваться с перевозчиками и рассаживать туристов по свободным местам у туроператорв.

Ранее в Госдуме отмечали, что изменения направлены на облегчение правоприменительной практики в интересах участников рынка и граждан России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ростуризм

Новости по теме

В России
"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж
Ранее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронированияПодробнее
 Спасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской областиСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области
Спасателям придется выносить их на руках, так как место крушения находится в труднодоступной горной местностиПодробнее
 Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве
Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человекПодробнее
 В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугалоПодробнее
"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в Москву
Начинается их расшифровка, соообщил источникПодробнее
 В Москве пройдет церемония прощания с Иосифом КобзономВ Москве пройдет церемония прощания с Иосифом Кобзоном
Народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбищеПодробнее
 В аэропорту Сочи, во "Внуково" и в компании "Ютэйр" началась выемка документовВ аэропорту Сочи, во "Внуково" и в компании "Ютэйр" началась выемка документов
Следователи проведут экспертизы в связи с аварийной посадкой самолета в ночь на субботуПодробнее
 СКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в СочиСКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи
Среди них ошибка пилота или наземных служб, плохие погодные условия и техническая неисправность лайнераПодробнее
 Во время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогамиВо время отдыха в Туве Путин готовил еду на костре и наблюдал за козерогами
В этом году президент отказался от рыбалки и предпочел познакомиться с красотами местной природыПодробнее
 В деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигурантыВ деле о контрабанде 362 кг кокаина из Аргентины появились новые фигуранты
Есть ли среди них люди, имеющие отношение к российскому посольству, источник не сообщилПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля9 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
В Москве простились с Иосифом Кобзоном12 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багажМоскваЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в МосквеВ РоссииСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской областиВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 3 сентябряВ миреВ Донецке прошли похороны Александра ЗахарченкоКультураИосифа Кобзона похоронили рядом с матерью

Верховная рада рассмотрит осенью закон о языке взамен принятого при Януковиче

В Армении возбудили новое дело о разгоне акции протеста десятилетней давности

"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж

"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багажРанее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронирования Подробнее

Ростуризм сможет исключать туроператоров из реестра до их объявлений об остановке работы

Гости Венецианского кинофестиваля

Гости Венецианского кинофестиваля9 фото

Инфляция в Турции усилилась в августе до максимума с 2003 года

"Роскосмос" назвал преждевременной версию о халатности при сборке "Союза"

"Газпром" собрался увеличить инвестпрограмму 2018 года до рекордных 1,5 трлн рублей

Представители Польши начали осматривать обломки самолета Качиньского

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 3 сентября снизились

Бывший замначальника УФСБ по Кузбассу стал замом губернатора

Заключенный сбежал из колонии в Пермском крае

В Приморье похитили документы и деньги из общественной приемной "Единой России"

Рубль подешевел к доллару и евро на старте первого торгового дня сентября

Индексы МосБиржи и РТС в начале торгов изменились в пределах 0,1%

У футболиста "Спартака" Жиго диагностирован разрыв крестообразной связки колена

О сроках восстановления защитника станет известно позднее Подробнее

Москвичей предупредили о грозе и дожде в понедельник

Комедийный вестерн Одиара возглавил зрительский рейтинг на фестивале в Венеции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');