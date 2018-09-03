Ростуризм сможет исключать туроператоров из реестра до их объявлений об остановке работы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поправки в закон о туристской деятельности, принятые Госдумой 22 мая, в понедельник вступили в силу. Одна из них дает право Ростуризму исключать из единого реестра туроператора до его собственного объявления о банкротстве.

Поправки конкретизируют основания для прекращения членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма, а также положения, регламентирующие утверждение аудиторской организации и условий договора на проведение обязательного аудита годовой отчетности объединения туроператоров.

Поправки наделяют туроператора правом подавать заявление об освобождении его от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора в случае, когда размер фонда персональной ответственности туроператора становится максимальным. Решение по такому заявлению принимает объединение туроператоров в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным федеральным органом власти.

В случае принятия такого решения туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, освобождается от финансового обеспечения своей ответственности и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля следующего календарного года, говорится в законе.

Напомним, что фонд персональной ответственности туроператора формируется на случай, когда неисполнение туроператором своих обязательств связано с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Также устанавливается право Ростуризма принимать решения об исключении из реестра туроператоров, прекративших деятельность, даже в случае, если недобросовестный туроператор публично не заявил о прекращении деятельности. После этого туристы получат право получить компенсации за аннулированные туры или недополученные услуги от страховой компании, где застрахована финансовая ответственность туроператора.

Эта новелла важна для таких случаев, как с туроператором "Натали Турс", который 4 июля объявил об аннулировании всех проданных туров до 30 сентября. При этом компания не останавливает деятельность, а ее глава утверждает, что пытается искать инвесторов для возобновления работы. Долг "Натали Турс" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд рублей. Общее число пострадавших туристов приближается к 30 тыс. Пока почти никому из них не удалось вернуть деньги за отмененные туры.

Также с 3 сентября вступили в силу изменения в "Правила оказания экстренной помощи туристам", согласно которому ассоциация "Турпомощь" сможет оплачивать перевозку и размещение клиентов туроператоров, которые не могут выполнить обязательства перед туристами, только после объявления о прекращении их деятельности. Раньше этой нормы в правилах не было.

В то же время, по мнению экспертов, туристам по-прежнему будут помогать оперативно, так как у "Турпомощи" уже есть отработанный механизм, позволяющий оперативно договариваться с перевозчиками и рассаживать туристов по свободным местам у туроператорв.

Ранее в Госдуме отмечали, что изменения направлены на облегчение правоприменительной практики в интересах участников рынка и граждан России.