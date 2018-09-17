Адвокат обвиняемого в госизмене Кудрявцева разъяснил обвинения против него

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следствие считает, что обвиняемый в госизмене 74-летний ученый Виктор Кудрявцев передавал брюссельскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая может быть использована при создании нового вооружения. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следствие говорит, что отчеты, которые он направлял в Фон Кармановский институт, касались тех исследований, которые могут быть использованы при создании нового вооружения", - сказал Павлов.

По словам защитника, следствие считает, что ученый получал задачи от Фон Кармановского института, "которые якобы выходили за рамки проекта, который он курировал (от Центрального научно-исследовательского института машиностроения, ЦНИИмаш - ИФ)".

Отчеты, о которых идет речь в уголовном деле, содержались в двух письмах - за март и октябрь 2013 года. При этом их содержание защите пока неизвестно, уточнил Павлов.

То, что в письмах была секретная информация, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса", пояснил адвокат.

В настоящее время защита и Кудрявцев готовятся к тому, чтобы представить следствию ФСБ свою позицию по делу. "Но нельзя давать показаний против непонятного и неконкретного обвинения", - отметил защитник.

Как сообщалось, в понедельник Лефортовский суд Москвы оставил ученого под арестом до 20 декабря. Адвокат Павлов подчеркнул, что решение суда будет обжаловано.

"Ничего нового в материалах не появилось - совсем ничего. А, например, одним из доводов следствия о том, что Кудрявцев может скрыться, было электронное письмо из спам-рассылки с сайта subscribe.ru о том, что ему предоставлен вид на жительство в США", - сказал защитник.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК РФ). По словам адвокатов, в уголовном деле речь идет о передаче "неких" секретных данных с "неизвестной" электронной почты из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по одной программе.

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян объяснял "Интерфаксу", что речь может идти о программе FP7-SPACE, в которой в 2011-2013 годах участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российских: ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН.

"Это был официальный грант, сама программа была согласована на всех уровнях, а все работы по ней были открытыми. Кудрявцев ей занимался, потому что был координатором международных проектов в ЦНИИмаш, поскольку знал язык", - рассказывал Цатурян.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его адвокаты заявляли, что к секретным сведениям он не имел доступа более 20 лет.

Об аресте ученого стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля. Он самый пожилой арестант этого СИЗО.