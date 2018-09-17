Суд в Москве продлил арест ученому Кудрявцеву по делу в госизмене

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы оставил под арестом сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Кудрявцева на срок до 20 декабря 2018 года", - огласила в понедельник решение судья Елена Канева.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела ученого имеют гриф "совершенно секретно".

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). По словам адвокатов, в уголовном деле речь идет о передаче "неких" секретных данных с "неизвестной" электронной почты из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по одной программе в 2011-2013 годах.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его адвокаты заявляли, что к секретным сведениям он не имел доступа более 20 лет.

Об аресте ученого стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля. Он самый пожилой арестант этого СИЗО.