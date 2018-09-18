Ищенко назвал "отчаянным шагом ЦИК" объявление итогов подсчета голосов в Приморье

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, проигравший по результатам 100% обработки бюллетеней кандидату от "Единой России" Андрею Тарасенко, заявил, что намерен оспаривать эти результаты.

"Очень обидно, что Центральная избирательная комиссия пошла на этот отчаянный шаг, на самом деле. Я буду оспаривать результаты", - сообщил агентству "Интерфакс" Ищенко.

Он признался, что новость о победе Тарасенко узнал после звонка агентства. "Я не знал, но я подозревал, что они так сделают", - отметил Ищенко.

Он уточнил, что его сторонники уже направили жалобы о предполагаемых фальсификациях в следствие. "Мы сейчас уже подготовили и направили в следственный комитет установленные факты по фальсификациям в Находке, это 4 800 голосов за Тарасенко, в Артеме три тысячи голосов. Но самое максимальное количество это в Уссурийске, там было сфальсифицировано в их пользу 22 тысячи голосов", - добавил коммунист.

Как сообщалось, по данным ЦИК, кандидат от "Единой России", врио губернатора Приморья Тарасенко набрал 49,55% голосов по итогам 100% обработки протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона, обойдя Ищенко примерно на 1,5%.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября. По итогам подсчета 95% голосов Ищенко выигрывал у Тарасенко (51,61% против 45,79%), однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

В первом туре в Приморье победил Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял Ищенко с 24,64%.