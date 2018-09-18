Тарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетеней

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России", врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов по итогам 100% обработки протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона, обойдя кандидата от КПРФ Андрея Ищенко примерно на 1,5%.

"По результатам обработки 100% протоколов лидером второго тура выборов губернатора Приморского края стал кандидат Тарасенко. За него проголосовали 49,55 % избирателей. Андрей Ищенко набрал 48,06%", - сообщается на сайте ЦИК.

В первом туре в Приморье победил кандидат от "Единой России" Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял Ищенко с 24,64%. В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.