ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалоб

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, и только после этого подведет окончательные итоги кампании, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья",- сказала Памфилова.

Как сообщалось, врио губернатора, кандидат-"единоросс" Андрей Тарасенко буквально "на финише" обошел своего конкурента по второму туру коммуниста Андрея Ищенко. По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.

В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.