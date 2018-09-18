Российские медики не нашли отравляющих веществ в организме Верзилова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские врачи, которые ранее обследовали участника Pussy Riot Петра Верзилова в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского, не обнаружили в его организме отравляющих веществ.

"Верзилов был обследован, в том числе, в токсикологическом отделении НИИ им.Склифосовского, но никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было", - сообщил "Интерфаксу" российский медицинский источник.

"Верзилов действительно находился в тяжелой ситуации, клиническая картина напоминала прием психотропных веществ", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель берлинской клиники "Шарите" профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что Петр Верзилов с высокой вероятностью был отравлен. "Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление", - сказал представитель клиники журналистам.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.

15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин.