В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Состояние участника Pussy Riot Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен, заявил представитель берлинской клиники Шарите профессор Кай-Уве Эккардт.

"Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление", - сказал представитель клиники журналистам, добавив, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента. "Это могут быть медикаменты, натуральные вещества", - сказал представитель клиники.

"Мы должны исходить из того, что произошло экзогенное поступление токсина (извне - ИФ), который мы пока не идентифицировали и, возможно, не сможем идентифицировать. О том, как этот токсин мог попасть в организм Верзилова, мы не можем сказать, это само собой разумеется, и это не наша задача, отвечать на этот вопрос", - заявил руководитель клиники профессор Карл МаксАйнхойпль, добавив, что берлинские врачи активно сотрудничали с московскими медиками, которые передали им всю картину заболевания и сообщили, какие меры были приняты.

Эккардт сообщил, что состояние Верзилова улучшилось. "Он вне опасности", - заверил врач.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что Верзилов пришел в сознание, но остался в реанимации НИИ им. Склифосовского. 15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. О его перевозке за границу сообщила девушка активиста Вероника Никульшина, отметив, что спецборт организовал отец Верзилова.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.