Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Воронежем

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Две женщины, пострадавшие при столкновении автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

"В настоящее время одну из женщин оперируют в связи с тупой травмой живота, другую пострадавшую с черепно-мозговой травмой также оперируют. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное", - сказал Воробьев.

В аварии погибли пять человек, еще 23 пострадали.

Организована работа телефона "Горячей линии" 8(473)269-81-69. Пострадавшие доставлены в ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1.

Авария произошла в 20:20 на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в Главном управлении МВД по области.