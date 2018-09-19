Пострадавшая при столкновении автобусов под Воронежем скончалась

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирка автобуса, получившая черепно-мозговую травму, скончалась в областной больнице Воронежа, сообщил "Интерфаксу" представитель центр медицины катастроф.

"Женщина была в очень тяжелом состоянии и скончалась на операционном столе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две женщины, пострадавшие при столкновении автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла 18 сентября в 20:20 на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по области.