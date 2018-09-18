Число жертв столкновения автобусов под Воронежем достигло пяти человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с двумя пассажирскими автобусами в Воронежской области возросло до пяти, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

По последним данным, число пострадавших в ДТП с двумя автобусами возросло до 23 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного департамента здравоохранения. "19 человек эвакуированы в медорганизации, из них шесть тяжелых. Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи", - рассказали в ведомстве. К приему пострадавших готовы все хирургические стационары области.

Информации о пострадавших детях не поступало.

Ранее сообщалось о троих погибших в автокатастрофе.

Авария произошла в 20:20 на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по области.