Главные новости
В РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ миреОтравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении
В России

Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными

Есть обновление от 11:38

Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей"

Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
Элла Памфилова
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать второй тур губернаторских выборов в Приморском крае недействительными.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, добавив, что "перечеркнута работа огромного числа людей"

"В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.

Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае - ИФ) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отмени Центризбирком РФ.

Согласно справке, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тысяч. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей. Таким образом, "результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко Андрея Владимировича, так и в сторону кандидата Ищенко Андрея Сергеевича".

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморский край, Андрей Тарасенко, Андрей Ищенко, ЦИК РФ

Новости по теме

В России
Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей"Подробнее
 Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии
Сейчас некоторые юноши используют вторую отсрочку во время учебы в вузе, а некоторые - при переходе из бакалавриата в магистратуруПодробнее
 Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке
Комиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора ПриморьяПодробнее
 Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
Минобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против ИзраиляМинобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против Израиля
Действия израильских военных, которые привели к гибели 15 россиян, расцениваются как враждебныеПодробнее
 Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО СирииРоссийский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО Сирии
В Минобороны РФ заявили, что его подставили под удар самолеты ИзраиляПодробнее
 Тарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетенейТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетеней
Тарасенко набрал 49,55% голосов, у Ищенко - 48,06%Подробнее
 Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья
В результате кандидат от "Единой России" потерял около 500 голосовПодробнее
 Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News MediaГендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News Media
Основатель Telegram-канала Mash также объявил об уходе из своего проектаПодробнее
 Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе
Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе СирииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ миреОтравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушенииВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армииВ миреКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонЭкономикаСША не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"

Новые выборы в Приморье состоятся через три месяца

Драматургу Николаю Коляде вынесли приговор за ДТП с пострадавшим

Часть активов "Стройгазконсалтинга" перешла к владельцам новой загадочной компании "Газстройпром"

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Лондоне

Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале

Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными

Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиПамфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей" Подробнее

Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC

Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCДля покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости" Подробнее

Американский турист скончался в горном ущелье в Северной Осетии

В Сеуле заявили о фактическом прекращении Корейской войны

Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении

Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушенииПострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины", пишет The Sun Подробнее

Доллар США опустился ниже 67 рублей

В РФ выдача ипотеки за август выросла до 270 млрд рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');