Выборы в Приморье: рывок назад

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уверено выигрывал у соперника - врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%), однако уже при подсчете 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб.

Первый тур

Второй тур выборов проводился в Приморье в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей. На досрочных выборах голоса распределились следующим образом: врио губернатора Андрей Тарасенко - 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлия Толмачева - 10,7%, Андрей Андрейченко от ЛДПР - 9,21%, выдвинутый "Справедливой Россией" Алексей Козицкий - 4,84%.

По закону, победитель во втором туре определяется простым большинством голосов.

Приморье стало не единственным регионом, где главу не удалось избрать в первом туре. Второй тур был также назначен в Хабаровском крае, республике Хакасия и во Владимирской области.

Смена лидера

По последним данным ЦИК (около полуночи по московскому времени) по результатам 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%. Однако совсем незадолго до этого ситуация была диаметрально противоположной: по результатам подсчета 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко 6% (51,61% против 45,79%). Затем после подсчета 96,13% Тарасенко уверенно рванул вперед и сократил разрыв до 3,73%

Избирательная комиссия Приморского края объяснила резкую смену лидера подсчетом новых протоколов. "Число голосов за Тарасенко возросло по данным протоколов. Это предварительные данные, еще не обработано 14 участков", - сообщил журналистам представитель крайизбиркома. Он уточнил, что речь идет об участках на острове Попова и 13 УИКах в Советском районе Владивостока.

Явка избирателей составила 33,38%.

Взаимные обвинения

После объявления результатов Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

"Этой ночью были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У моих членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями и сейчас мои юристы готовят исковое обращение в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил бессрочную голодовку", - сообщил журналистам Ищенко.

Жалобы в избирком на фальсификации пока не подавались, они готовятся. "Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов", - добавил коммунист.

В свою очередь в штабе Тарасенко заявили о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. "Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток более 10 тыс, Уссурийск тоже несколько тысяч", - сообщил журналистам представитель штаба.

По данным штаба, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья. "Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, комиссия нормально начала работу. Выяснилось, что очень много бюллетеней оказалось, которые они называли недействительными, нормальные, поэтому пошел такой отрыв к утру", - отметил представитель штаба.

Жалобы

Как сообщалось, на горячую линию Центризбиркома в ходе второго тура выборов губернатора поступило 18 жалоб на нарушения. Девять из них касались процесса голосования, - это жалобы на отсутствие оборудования по "Мобильному избирателю" и подобные, уточнила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева. Одна касалась включения в список избирателей. Одна жалоба в Лесозаводске касалась подкупа, она направлена в правоохранительные органы. Также поступила жалоба на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям. Еще шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов.

Кроме того, в избирком Приморья поступило две жалобы от доверенного лица Ищенко на территориальную избирательную комиссию города Артема. "Доверенное лицо полагает, что итоговое заседание должно быть проведено быстрее", - пояснила Камаева.

Сообщалось также, что наблюдатели Общественной палаты Приморского края нарушений на прошедших выборах не зафиксировали.

Центризбирком России намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, и только после этого подведет окончательные итоги кампании, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья",- сказала Памфилова.