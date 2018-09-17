В России

Выборы в Приморье: рывок назад

Есть обновление от 10:38

Кандидат в губернаторы от КПРФ внезапно проиграл сопернику от "Единой России" буквально на финише

Выборы в Приморье: рывок назад
Фото: ТАСС, Максим Слуцкий

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уверено выигрывал у соперника - врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%), однако уже при подсчете 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб.

Первый тур

В РоссииИтоги выборов. ОбобщениеИтоги выборов. ОбобщениеЧитать подробнее

Второй тур выборов проводился в Приморье в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей. На досрочных выборах голоса распределились следующим образом: врио губернатора Андрей Тарасенко - 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлия Толмачева - 10,7%, Андрей Андрейченко от ЛДПР - 9,21%, выдвинутый "Справедливой Россией" Алексей Козицкий - 4,84%.

По закону, победитель во втором туре определяется простым большинством голосов.

Приморье стало не единственным регионом, где главу не удалось избрать в первом туре. Второй тур был также назначен в Хабаровском крае, республике Хакасия и во Владимирской области.

Смена лидера

По последним данным ЦИК (около полуночи по московскому времени) по результатам 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%. Однако совсем незадолго до этого ситуация была диаметрально противоположной: по результатам подсчета 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко 6% (51,61% против 45,79%). Затем после подсчета 96,13% Тарасенко уверенно рванул вперед и сократил разрыв до 3,73%

Избирательная комиссия Приморского края объяснила резкую смену лидера подсчетом новых протоколов. "Число голосов за Тарасенко возросло по данным протоколов. Это предварительные данные, еще не обработано 14 участков", - сообщил журналистам представитель крайизбиркома. Он уточнил, что речь идет об участках на острове Попова и 13 УИКах в Советском районе Владивостока.

Явка избирателей составила 33,38%.

Взаимные обвинения

После объявления результатов Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

"Этой ночью были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У моих членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями и сейчас мои юристы готовят исковое обращение в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил бессрочную голодовку", - сообщил журналистам Ищенко.

Жалобы в избирком на фальсификации пока не подавались, они готовятся. "Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов", - добавил коммунист.

В свою очередь в штабе Тарасенко заявили о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. "Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток более 10 тыс, Уссурийск тоже несколько тысяч", - сообщил журналистам представитель штаба.

По данным штаба, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья. "Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, комиссия нормально начала работу. Выяснилось, что очень много бюллетеней оказалось, которые они называли недействительными, нормальные, поэтому пошел такой отрыв к утру", - отметил представитель штаба.

Жалобы

Как сообщалось, на горячую линию Центризбиркома в ходе второго тура выборов губернатора поступило 18 жалоб на нарушения. Девять из них касались процесса голосования, - это жалобы на отсутствие оборудования по "Мобильному избирателю" и подобные, уточнила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева. Одна касалась включения в список избирателей. Одна жалоба в Лесозаводске касалась подкупа, она направлена в правоохранительные органы. Также поступила жалоба на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям. Еще шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов.

Кроме того, в избирком Приморья поступило две жалобы от доверенного лица Ищенко на территориальную избирательную комиссию города Артема. "Доверенное лицо полагает, что итоговое заседание должно быть проведено быстрее", - пояснила Камаева.

Сообщалось также, что наблюдатели Общественной палаты Приморского края нарушений на прошедших выборах не зафиксировали.

Центризбирком России намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, и только после этого подведет окончательные итоги кампании, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья",- сказала Памфилова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморье, Андрей Тарасенко, Андрей Ищенко, ЦИК РФ

Новости по теме

В России
Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номераПутин лишил автоинспекторов права снимать с машин номера
Право запрещать эксплуатацию автомобиля за сотрудниками ГИБДД сохранитсяПодробнее
 Выборы в Приморье: рывок назадВыборы в Приморье: рывок назад
Кандидат в губернаторы от КПРФ внезапно проиграл сопернику от "Единой России" буквально на финишеПодробнее
 ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалобЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалоб
По итогам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%Подробнее
 Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосовШтаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосов
Комиссии смогли "работать нормально" только после того, как наблюдатели от коммунистов устали, - пожаловался представитель ТарасенкоПодробнее
Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов
Расстановка сил кардинально изменилась после обработки 3% протоколовПодробнее
 В КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в ПриморьеВ КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в Приморье
При обработке последних 5% протоколов врио губернатора стал стремительно нагонять своего оппонентаПодробнее
 Кандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы ПриморьяКандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы Приморья
Он пообещал продолжать политику президента и не поднимать над регионом красный флагПодробнее
 Акция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержанийАкция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержаний
Неделю назад во время акции против повышения пенсионного возраста в городе были задержаны несколько сотен человекПодробнее
 Ливень затопил несколько районов в СочиЛивень затопил несколько районов в Сочи
Из-за непогоды на автомобильную дорогу в Лазаревском районе сошел сельПодробнее
 Общественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора ПриморьяОбщественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора Приморья
Появилась информация о подвозе избирателей к избирательным участкамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВыборы в Приморье: рывок назадВ РоссииПутин лишил автоинспекторов права снимать с машин номераВ миреПолиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"В миреСМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с СШАВ миреБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением СкрипалейМосква"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней

Избирком Приморья подведет итоги выборов губернатора до 22 сентября

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

В Эдинбургском зоопарке запретили светоотражатели из-за брачного сезона панд

Турист сорвался со склона Эльбруса на высоте 5100 метров

Акции "РусАла" выросли на 8% на сообщениях Минфина США

В целом рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,03-0,3% Подробнее

Минэкономразвития получил функции регулирования туризма

Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номера

Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номераПраво запрещать эксплуатацию автомобиля за сотрудниками ГИБДД сохранится Подробнее

Число погибших от урагана "Флоренс" в США достигло 18 человек

Минфин США разъяснил порядок работы "РусАла" до 23 октября

Между Китаем и Швецией разразился скандал из-за обращения с китайскими туристами

Выборы в Приморье: рывок назад

Выборы в Приморье: рывок назадКандидат в губернаторы от КПРФ внезапно проиграл сопернику от "Единой России" буквально на финише Подробнее

Глава Пентагона обвинил Москву в попытке помешать референдуму по названию Македонии

Россельхознадзор запретил Озерецкому молочному комбинату экспорт в ЕАЭС

ЦБ РФ отозвал лицензию у Аксонбанка

ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалоб

ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалобПо итогам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06% Подробнее

Сразу два циклона испортят погоду по Камчатке во вторник

Популярность "Единой России" оказалась почти втрое выше, чем у ЛДПР и КПРФ

Машинисты в московском метро стали приветствовать пассажиров, как пилоты самолетов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');