Новые выборы в Приморье состоятся через три месяца

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца.

"Как и положено, через три месяца", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, когда пройдут новые выборы в Приморье.

Кандидат в губернаторы Приморья от "Единой России" Андрей Тарасенко заявил в среду на митинге во Владивостоке, что будет участвовать в новых выборах.

Ранее она предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводили последние дни акции протеста. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства нарушений на выборах. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.