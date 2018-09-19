КПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко не поддерживает решение ЦИК об отмене итогов выборов главы региона, но будет ждать решения руководства КПРФ о дальнейших действиях.

"Для начала мы разберемся со вторым туром. Потому что мы не согласны с тем, что их хотят отменить. О моем участии в дальнейших выборах будет принимать решение центральный комитет партии", - сообщил Ищенко "Интерфаксу".

Он также считает, что правильно было бы отменить результаты на участках, где выявили нарушения, и признать его победу на выборах.

"Сейчас не Ищенко, а в целом народ Приморского края взяли и обманули. Мы выявили сфальсифицированные итоги протоколов, их нужно было отменить и найти в себе силы признать, что народ в Приморье избрал народного губернатора", - заявил он журналистам.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты второго тура губернаторских выборов недействительными.

В Центризбиркоме также заявляли, что, если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

В свою очередь его соперник, кандидат в губернаторы Приморья от "Единой России" Андрей Тарасенко заявил на митинге во Владивостоке, что готов принять участие в повторных выборах главы региона. Он согласился с рекомендацией ЦИК об отмене итогов голосования во втором туре.

"Нужно выборы отменять. Вот как я буду в глаза смотреть людям, что меня кто-то обвинил или я неправильно что-то сказал, подыграл какие-то голоса. Я не сдаюсь. Сегодня надо правильно делать все, чтобы не было никаких претензий. Должно быть честно, порядочно и правильно", - заявил Тарасенко на митинге своих сторонников.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов по итогам голосования 16 октября. "Считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - констатировала она.