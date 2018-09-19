Адвокат заключенного Макарова не согласилась с заявлениями ФСИН о краже записи побоев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Ирина Бирюкова, которая защищает заключенного ярославской колонии Евгения Макарова, заявила, что кражи видеозаписи его избиения не было.

"ФСИН оправдывается. Кражи не было. По их же заявлениям записи хранятся месяц", - заявила она журналистам в среду.

"Видео я получила за недели три до публикации в "Новой газете". В газету я его передала за неделю до публикации", - сказала Бирюкова.

Ранее в среду первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый сообщил, что видеозапись пыток осужденного в ярославской колонии ИК-1 была украдена одним из заключённых в результате ненадлежащего хранения. Он отметил, что публикация видеозаписи - "это в определенной степени хорошо" и для службы, так как факты неправомерного применения насилия имеют место, и с ними необходимо бороться.

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий в Ярославле арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

В среду Заволжский райсуд Ярославля принял решение о пересчете Макарову срока заключения в соответствии с новым законодательством. По решению суда подсудимому сокращено наказание на два месяца и, как ожидается, он выйдет на свободу 2 октября.