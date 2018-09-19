Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
В России

По делу о похищении Авраама Руссо задержан бывший водитель Тельмана Исмаилова

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году - Владимира Гусакова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Гусаков является одним из бывших водителей бизнесмена, экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который также фигурирует в деле о похищении певца.

По словам собеседника агентства, всего, как считает следствие, в преступлении участвовали не менее семи человек, личности четверых из которых следователи устанавливают.

Гусакову инкриминируется похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такового (ч.2 ст.126 УК РФ). Ранее стало известно, что аналогичное обвинение в похищении человека было предъявлено племяннику Исмаилова Зауру Марданову. Накануне Басманный суд Москвы продлил срок его задержания, отложив рассмотрение вопроса об его аресте до 20 сентября.

В свою очередь, адвокат Исмаилова Марина Русакова пояснила "Интерфаксу", что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника и иных лиц похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат. Его племянник также не признает вину и вообще "не помнит такого случая, чтобы был какой-то конфликт между ним и Руссо".

Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Авраам Руссо, Тельман Исмаилов, Владимир Гусаков

Новости по теме

В России
Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
 В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
 ЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голосаЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голоса
Элла Памфилова констатировала, что из-за этих нарушений невозможно адекватно подсчитать все результатыПодробнее
 КПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в ПриморьеКПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в Приморье
Кандидат от коммунистов не согласен с намерением ЦИК отменить итоги голосования во втором туре губернаторских выборовПодробнее
Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей"Подробнее
 Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии
Сейчас некоторые юноши используют вторую отсрочку во время учебы в вузе, а некоторые - при переходе из бакалавриата в магистратуруПодробнее
 Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке
Комиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора ПриморьяПодробнее
 Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
 Минобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против ИзраиляМинобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против Израиля
Действия израильских военных, которые привели к гибели 15 россиян, расцениваются как враждебныеПодробнее
 Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО СирииРоссийский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО Сирии
В Минобороны РФ заявили, что его подставили под удар самолеты ИзраиляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеВ РоссииВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Кандидат в президенты ФИДЕ Дворкович обвинил вице-президента организации в клевете

ЦИК РФ обозначил сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

Адвокат заключенного Макарова не согласилась с заявлениями ФСИН о краже записи побоев

Cуд арестовал акции Грудинина в "Совхозе им. Ленина" по делу о разделе имущества

Промсвязьбанк сделают агентом правительства по взысканию задолженности и госгарантиям

Стадиону ЧМ-2018 в Самаре вновь пригрозили отключением электричества

Конфликт кабардинцев и балкарцев в селе Кенделен стал поводом для доследственной проверки

По делу о похищении Авраама Руссо задержан бывший водитель Тельмана Исмаилова

Из переполненного лагеря на Лесбосе перевезут на материк 2 тыс. беженцев

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живы Подробнее

Кандидат от КПРФ примет участие в новых выборах в Приморье

"Матч ТВ" покажет бой Нурмагомедова против Макгрегора в прямом эфире

В режиме онлайн анонсируется и показ пресс-конференции, предшествующей поединку Подробнее

Население РФ за январь-июль сократилось на 91,9 тыс. человек

США сертифицировали Ту-214 для полетов по договору об открытом небе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');