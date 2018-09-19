По делу о похищении Авраама Руссо задержан бывший водитель Тельмана Исмаилова

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году - Владимира Гусакова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Гусаков является одним из бывших водителей бизнесмена, экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который также фигурирует в деле о похищении певца.

По словам собеседника агентства, всего, как считает следствие, в преступлении участвовали не менее семи человек, личности четверых из которых следователи устанавливают.

Гусакову инкриминируется похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такового (ч.2 ст.126 УК РФ). Ранее стало известно, что аналогичное обвинение в похищении человека было предъявлено племяннику Исмаилова Зауру Марданову. Накануне Басманный суд Москвы продлил срок его задержания, отложив рассмотрение вопроса об его аресте до 20 сентября.

В свою очередь, адвокат Исмаилова Марина Русакова пояснила "Интерфаксу", что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника и иных лиц похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат. Его племянник также не признает вину и вообще "не помнит такого случая, чтобы был какой-то конфликт между ним и Руссо".

Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.