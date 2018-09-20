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Суд в Москве арестовал бывшего водителя Исмаилова по делу о похищении Авраама Руссо

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего водителя экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Владимира Гусакова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Гусакова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 ноября", - огласил решение судья Артур Карпов в среду.

Владимиру Гусакову инкриминируется ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если его вина будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до двенадцати лет заключения.

В ходе заседания следователь заявил, что причастность подозреваемого подтверждается показаниями Руссо в очной ставке.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 17 сентября по факту похищения гражданина Руссо. По подозрению в свершении данного преступления был задержан В. Гусаков. На него прямо указал Руссо. Он допрошен в качестве подозреваемого, была проведена очная ставка", - сказал следователь.

Он отметил, что свою причастность Гусаков отрицал. Также следователь добавил, что подозреваемый может поддерживать связь с главой преступной группы Исмаиловым и выехать за рубеж, а также может угрожать потерпевшему или свидетелям. В связи с этим он просил суд арестовать бывшего водителя Исмаилова до 17 ноября включительно.

Однако прокурор не поддержал позицию следователя. "Считаю ходатайство следователя необоснованным. В материалах недостаточно доказательств вины подозреваемого. Прошу отказать в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявил он.

В свою очередь адвокат подозреваемого Максим Доброхвалов заявил, что доводы следствия голословны.

Судья А.Карпов обратился к подозреваемому с вопросом, считает ли он возможным принятие более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. В.Гусаков сказал, что его "причастность к преступлению не доказана".

"Прошу освободить меня из-под стражи. Если необходимо приехать на очную ставку, я приеду", - заявил он.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на 72 часа арест ещё одного фигуранта дела - племянника Т.Исмаилова Заура Марданова. Ему предъявлены те же обвинения. Рассмотрение дела было отложено до 20 сентября.

В свою очередь адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Авраама Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - заявила адвокат.

Т.Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

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