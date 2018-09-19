Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет главных конструкторов по российскому сегменту (РС) Международной космической станции (МКС) одобрил предложение РКК "Энергия" о возвращении на Землю троих членов экипажа МКС 4 октября, сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации "Энергия".

"По итогам заседания Советом главных конструкторов одобрены предложения РКК "Энергия" по возвращению 4 октября 2018 года на пилотируемом корабле "Союз МС-08" экипажа МКС-55/56 в составе трех человек: Олега Артемьева, Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела", - сообщает пресс-служба.

Возвращение членов экипажа МКС произойдет в ранее запланированные сроки.

Кроме того, совет одобрил подготовку к запуску 11 октября 2018 года транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10С и доставке на МКС экипажа основной экспедиции МКС-57/58 в составе двух человек: россиянина Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании совета сообщил, что предстоящей экспедиции МКС-57 предстоит провести 50 экспериментов по российской программе научно-прикладных исследований, включая совместные с американскими и европейскими космическими агентствами, из них 44 космических эксперимента - c участием экипажа.

Между тем в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Теперь специалисты выясняют причины возникновения отверстия на корабле "Союз".