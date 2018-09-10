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Утечка воздуха в "Союзе" не повлияла на отношения космонавтов и астронавтов на МКС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Никаких трений между американскими астронавтами и российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС) нет, заявил космонавт Сергей Прокопьев с борта МКС.

"Как видите, на борту у нас все спокойно. Живем мы как всегда мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. Наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружественной обстановке", - сказал Прокопьев в специальном видеообращении, записанном на борту станции.

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Он продемонстрировал бытовой отсек корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа была обнаружена утечка воздуха.

"Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает, как пишут в СМИ. После прохождения процедуры определения негерметичного отсека на станции, мы с коллегами определили, что течь происходит в бытовом отсеке "Союз МС-09", командиром которого я являюсь, и приступили к определению места утечки с помощью ультразвукового прибора", - рассказал Прокопьев.

Обнаружив точное место утечки диаметром два миллиметра, космонавты наложили первый слой специального сертифицированного двухкомпонентного герметика, а на следующий день - второй и третий слои.

"Сейчас бытовой отсек полностью герметичен, мы можем работать", - сказал Прокопьев в видеозаписи, опубликованной на его странице в сети "Вконтакте".

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". В четверг вечером они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Источник "Интерфакса" в американских органах контроля и управления станцией сообщал, что в ходе работы над устранением утечки среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов ремонта поврежденной обшивки.

Изначально рассматривалось несколько версий возникновения трещины, приведшей к утечке воздуха, в том числе попадание микрометеорита, однако глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что версия о внешнем воздействии фактически не рассматривается, а причиной стало умышленное или случайное воздействие на Земле при сборке или в космосе.

Он напомнил, что корабль "Союз МС-09" был доставлен на Байконур 18 февраля этого года, а выпущен был в 2017 году на заводе в Королеве. В настоящее время комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

Рогозин отметил, что внимание уделяется и версии преднамеренного повреждения корабля уже в космосе.

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Теги: МКС, Союз МС-09

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